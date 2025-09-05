Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Мир будет многополярным»: международные заявления Путина на пленарке ВЭФ

На выступлении на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин много говорил об отношениях с Китаем, Индией и Украиной. Он прокомментировал зарождающийся союз Москвы с Пекином и Дели и рассказал, почему будет практически невозможно договориться с политическим руководством Киева. Главные высказывания господина Путина на международные темы — в подборке «Ъ».

  • Мир ближайших десятилетий будет многополярным.
  • Многие европейские компании ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться.
  • О союзе «дракона, слона и медведя» (Китая, Индии и России.— «Ъ»): «Медведь — он и есть медведь... Медведь — символ России, но мы на Дальнем Востоке находимся. Самый большой тигр в мире — это уссурийский, российский тигр».
  • Российский двуглавый орел смотрит не только на запад и восток, но и на юг.

  • Отношения России и Китая не связаны с нынешней политической ситуацией. Сотрудничество стран началось 20 лет назад.
  • Решение руководства Китая об отмене виз для россиян является знаком дружбы.
  • Возможно объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.
  • Открыт к разговорам с Дональдом Трампом. Также есть договоренность с президентом США при необходимости проводить телефонные разговоры.
  • Если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
  • Сейчас иностранные войска на Украине будут законными целями для ВС РФ.
  • Смысла нахождения иностранных военных на Украине после договоренности об устойчивом мире нет.
  • Готов к контактам с Украиной, но не вижу в этом смысла.
  • Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно.

  • Москва — лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне. Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве.
  • Предложение Украины приехать для переговоров в названное ими место избыточно.
  • Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, но не за счет другой страны.
  • Украина ставит задачу вступления в ЕС, это их законный выбор.
  • Россию совершенно не устраивает возможное вступление Украины в НАТО.

ВЭФ-2025

ВЭФ-2025

Участницы форума

Фото: Пресс-служба ВТБ

Робот, встречающий гостей форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники форума около стенда банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд госкорпорации ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума здоровается с роботом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (слева) на пленарной сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов после сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гостья форума поднимается по лестнице с изображением дальневосточного леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танцевальный номер напротив стенда банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча участников форума в аэропорту Владивостока

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина в очках виртуальной реальности на Восточном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участницы форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов (справа)

Фото: Пресс-служба ВТБ

Гости форума в здании Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд транспортной компании FESCO

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума с газетой «Ъ»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Банковские пластиковые карты банка ВТБ с изображением леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ресторане на территории кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума у стенда экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

