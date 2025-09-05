«Мир будет многополярным»: международные заявления Путина на пленарке ВЭФ

На выступлении на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин много говорил об отношениях с Китаем, Индией и Украиной. Он прокомментировал зарождающийся союз Москвы с Пекином и Дели и рассказал, почему будет практически невозможно договориться с политическим руководством Киева. Главные высказывания господина Путина на международные темы — в подборке «Ъ».

Мир ближайших десятилетий будет многополярным.

Многие европейские компании ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться.

О союзе «дракона, слона и медведя» (Китая, Индии и России.— «Ъ» ): «Медведь — он и есть медведь... Медведь — символ России, но мы на Дальнем Востоке находимся. Самый большой тигр в мире — это уссурийский, российский тигр».

Отношения России и Китая не связаны с нынешней политической ситуацией. Сотрудничество стран началось 20 лет назад.

Решение руководства Китая об отмене виз для россиян является знаком дружбы.

Возможно объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.

Открыт к разговорам с Дональдом Трампом. Также есть договоренность с президентом США при необходимости проводить телефонные разговоры.

Если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.

Сейчас иностранные войска на Украине будут законными целями для ВС РФ.

Смысла нахождения иностранных военных на Украине после договоренности об устойчивом мире нет.

Готов к контактам с Украиной, но не вижу в этом смысла.

Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно.

Москва — лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне. Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве.

Предложение Украины приехать для переговоров в названное ими место избыточно.

Каждая страна имеет право выбора в области безопасности, но не за счет другой страны.

Украина ставит задачу вступления в ЕС, это их законный выбор.

Россию совершенно не устраивает возможное вступление Украины в НАТО.