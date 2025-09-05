В Ярославле впервые выставили работы Сурикова и Кончаловских

В Ярославском художественном музее начала работу главная выставка сезона — в одном экспозиционном пространстве выставили работы Василия Сурикова, Петра и Михаила Кончаловских. Об этом сообщили в музее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взятие снежного городка Картина – Василий Суриков

Фото: Ярославский художественный музей Взятие снежного городка Картина – Василий Суриков

Фото: Ярославский художественный музей

Для ярославского музея это 11-я выставка произведений из коллекции Русского музея. Как отмечают в музее, произведения этой известной художественной династии впервые представлены в городе.

«Выставка работает в сентябре с 10:00 до 20:00, почти каждый день будут проводиться сборные экскурсии, специальные программы для школьников. Впереди нас ждут музыкальные программы»,— анонсировали в музее.

Выставка проработает до 14 декабря. В экспозиционном пространстве представлены 33 работы: «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы в 1799 году», «А. Н. Толстой у меня в гостях» и другие.

Алла Чижова