Греф назвал условие устойчивого роста кредитного портфеля Сбербанка

На это повлияет снижение ключевой ставки ЦБ «хотя бы на 200 пунктов»

Кредитный портфель Сбербанка перейдет к устойчивому росту во втором полугодии при условии снижения ключевой ставки хотя бы на 200 базисных пунктов (то есть 2 процентных пункта), заявил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Если мы сейчас увидим снижение ставки хотя бы на 200 пунктов, то тогда мы думаем, что во втором полугодии кредитный профиль перейдет к устойчивому росту»,— сказал он.

«Он (рост.— ред.) не будет большим, но хотя бы он будет расти, он не будет стагнировать, как это было в первом полугодии»,— добавил господин Греф.

Также ранее в ходе дискуссии он отметил, что на сегодняшний день оживление кредитования в России после июльского снижения ключевой ставки ЦБ есть, но пока оно ниже всех прогнозов Сбербанка.

Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года.

По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта — до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил «нейтральный сигнал» относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.