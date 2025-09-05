Греф: ключевая ставка ЦБ для оживления экономики должна быть на уровне 12%

Ключевая ставка на конец 2025 года будет на уровне 14%, этого недостаточно для оживления экономики, необходим уровень в 12% и ниже, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«По нашим оценкам, которые мы используем внутри, на конец года ставка будет примерно 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже»,— отметил он.

Глава Сбербанка при этом подчеркнул, что ЦБ РФ сделает все возможное, чтобы не допустить перехода экономики РФ в рецессию, и вторая половина года будет более оптимистичной.