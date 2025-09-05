С начала года на воинский учет в Прикамье поставлены более 1,2 тыс. новых граждан РФ

За восемь месяцев 2025 года на воинский учет в Пермском крае поставлено свыше 1,2 тыс. бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на военный следственный отдел СКР по Пермскому гарнизону.

Из общего количества взятых на учет, 40 новых граждан РФ были призваны на военную службу, а 70 человек заключили контракт с Минобороны РФ и направлены в зону проведения специальной военной операции (СВО). Помимо этого, контракт с Минобороны РФ подписали более 40 иностранных граждан, пребывавших в Прикамье.