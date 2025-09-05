Половина жителей Ижевска отвергает предложение получать «серую» зарплату

31% жителей Ижевска согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальное трудоустройство, 46% отвергает подобные предложения. Это следует из данных опроса сервиса SuperJob. Мужчины чаще женщин согласны не неофициальную оплату труда — 35 и 26% соответственно.

Наиболее лояльны к «серой» зарплате горожане в возрасте от 35 до 45 лет — 36%. Среди представителей молодежи таковых насчитывается 30%. Среди тех, кто старше 45 лет, — 27% (каждый второй в этой возрастной категории принципиально против «серых» схем).

Самая высокая доля отказавшихся от «серой» зарплаты насчитывается среди респондентов с зарплатой от 100 тыс. руб. — 50%. Среди них 25% согласны на неофициальную оплату труда. Для сравнения, горожане, зарабатывающие меньше этой суммы, согласны на доходы в конверте в 36% случаев (готовы отказаться 41%).

Среди ижевчан с высшим образованием согласных на «серые» схемы насчитывается 25%, со средним профессиональным — 37%. Опрос проводился с 29 августа по 2 сентября.