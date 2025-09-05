На ремонт моста через реку Стерлю направят более 42 млн рублей

Уфимское ООО «ТСН Проф» на открытом конкурсе выбрано подрядчиком ремонта моста через реку Стерлю возле деревни Ибракаево. Заказчиком проекта является администрация Стерлибашевского сельсовета. Стоимость муниципального контракта — 42,1 млн руб., средства выделят из бюджета Башкирии и Стерлибашевского района.

До конца октября подрядчик должен обновить подходы, пролетные строения и дорожные плиты.

Мост в деревне Ибракаево соединяет деревню с трассой Стерлибашево — Стерлитамак.

ООО «ТСН Проф» зарегистрировано в 2017 году. Учредителем компании является Сергей Топаев. Основной вид деятельности — производство штукатурных работ. По данным Rusprofile, компания занимается капитальным ремонтом государственных и муниципальных учреждений, является подрядчиком дорожно-строительных работ. В 2024 году выручка «ТСН Проф» составила 239 млн руб., чистая прибыль — 19 млн руб.

Идэль Гумеров