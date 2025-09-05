Жительница Башкирии обвиняется в ложном доносе на полицейских

Давлекановский районный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 37-летней местной жительницы в заведомо ложном доносе на полицейских (ч. 2 ст 306 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в июне этого года фигурантка уголовного дела из-за неосторожности при падении получила ушибы и ссадины на коленях. Но из-за личной неприязни к двум старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска она обратилась в больницу и сообщила, что ее избили полицейские. Во время проверки сообщения информация не подтвердилась.

Обвиняемая признала вину.

Майя Иванова