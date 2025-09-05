В Оренбургской области в суд направлено дело о мошенничестве на 13 млн рублей

В Дзержинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах) в отношении местного жителя. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с 2020 года по 2024 год обвиняемый предлагал жителям различных регионов России услуги по производству станков плазменной и газокислородной резки через интернет-площадки. В распоряжении обвиняемого находились производственные помещения, демонстрируя которые он убеждал потенциальных покупателей в наличии возможности создавать специальное оборудование.

Житель получал от потерпевших предоплату, но станки не производил и поставлять их заказчикам не планировал.Обвиняемый похитил более 13 млн руб.

Руфия Кутляева