Иркутская область получит кредит на 3,7 млрд руб. на реконструкцию причалов

Правительственная комиссия РФ одобрила выделение казначейского инфраструктурного кредита Иркутской области в размере около 3,7 млрд руб. Средства направят на реконструкцию причальных сооружений в поселках Байкал и Листвянка, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

За счет кредита региональные власти проведут проектно-изыскательские работы и первый этап строительно-монтажных работ. В частности, реконструкцию оградительного мола и зала ожидания в порту «Байкал», а также реконструкцию причала «Рогатка» с подъездной автодорогой, берего- и дноукрепление в районе «Рогатки». Срок проведение работ — 2026-2027 годы.

Второй этап предполагает реконструкцию причала, благоустройство береговой зоны и парковки автотранспорта в порту «Байкал», благоустройство подъездной дороги и создание залов ожидания закрытого типа у причала «Рогатка». При одобрении заявки работы запланированы на 2030 год.

Конкурсный отбор на проведение этого этапа состоится в 2026 году.

Как пояснил глава Иркутской области Игорь Кобзев, проект позволит повысить пропускную способность портов и создать инфраструктуру с учетом ввода в эксплуатацию крупных круизных судов.

В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин дал поручение провести реконструкцию причальных сооружений в порту озера Байкал Иркутской области, а также создать инфраструктуру для приема сточных вод с судов. По данным регионального минтранса, в акватории озера со стороны Иркутской области находятся 32 портовых гидротехнических сооружения.

Александра Стрелкова