Иркутская область получит кредит на 3,7 млрд руб. на реконструкцию причалов
Правительственная комиссия РФ одобрила выделение казначейского инфраструктурного кредита Иркутской области в размере около 3,7 млрд руб. Средства направят на реконструкцию причальных сооружений в поселках Байкал и Листвянка, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
За счет кредита региональные власти проведут проектно-изыскательские работы и первый этап строительно-монтажных работ. В частности, реконструкцию оградительного мола и зала ожидания в порту «Байкал», а также реконструкцию причала «Рогатка» с подъездной автодорогой, берего- и дноукрепление в районе «Рогатки». Срок проведение работ — 2026-2027 годы.
Второй этап предполагает реконструкцию причала, благоустройство береговой зоны и парковки автотранспорта в порту «Байкал», благоустройство подъездной дороги и создание залов ожидания закрытого типа у причала «Рогатка». При одобрении заявки работы запланированы на 2030 год.
Конкурсный отбор на проведение этого этапа состоится в 2026 году.
Как пояснил глава Иркутской области Игорь Кобзев, проект позволит повысить пропускную способность портов и создать инфраструктуру с учетом ввода в эксплуатацию крупных круизных судов.
В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин дал поручение провести реконструкцию причальных сооружений в порту озера Байкал Иркутской области, а также создать инфраструктуру для приема сточных вод с судов. По данным регионального минтранса, в акватории озера со стороны Иркутской области находятся 32 портовых гидротехнических сооружения.