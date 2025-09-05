Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Оренбуржье получит более 500 млн рублей на ремонт зданий шести колледжей и техникумов

Шесть колледжей и техникумов Оренбургской области получат более 500 млн руб. из федерального бюджета на капитальный ремонт зданий.Об этом сообщает врио губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Капремонт в 2026 и 2027 гг. проведут в Оренбургском колледже экономики и информатики, Орском индустриальном колледже, Гуманитарно-техническом техникуме (Оренбург), Орском нефтяном техникуме им. В. А. Сорокина, Орском машиностроительном и Медногорском индустриальном колледжах.

Руфия Кутляева