Сегодня «Локомотив» и «Трактор» поборются за Кубок Открытия

5 сентября в 19:30 в Ярославле на «Арене-2000» стартует новый сезон чемпионата КХЛ матчем между «Локомотивом» и «Трактором». Ярославцы и челябинцы поборются за Кубок Открытия.

Ярославская команда начинает новый сезон после победы в Кубке Гагарина под руководством нового главного тренера Боба Хартли, сменившего на посту Игоря Никитина, который ушел в ЦСКА. «Локомотиву» удалось сохранить почти весь чемпионский состав, исключением стали Дмитрий Симашев и Даниил Бут, отправившиеся в НХЛ.

Как пояснил в интервью КХЛ тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин, «физические кондиции» команда будет набирать по ходу сезону из-за позднего начала сборов.

«Ребята выиграли Кубок Гагарина, им дали побольше отдохнуть. В плане понимания системы игры — все в процессе. У нас проходит много собраний, потому что в сжатые сроки нужно донести до ребят детали нашей системы. Нам никто задач на регулярный чемпионат не ставил. Мое мнение — нужно, чтобы мы закончили его в первой четверке Запада. Нам необходимо начать плей-офф дома»,— цитирует сайт КХЛ господина Рябыкина.

«Трактор», как и в прошлом сезоне, возглавляет Бенуа Гру. В команде произошли более серьезные изменения, чем у ярославцев: ушли вратарь Зак Фукале, защитник Артем Блажиевский, Максим Шабанов и Виталий Кравцов, пришли рекордсмен предыдущего сезона Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева», вратарь Крис Дригер, нападающий Пьеррик Дюбе и другие.

Алла Чижова