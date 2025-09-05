В Татарстане перекупщики чаще всего продают Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Granta

В Татарстане самыми популярными автомобилями у профессиональных перекупщиков в ценовом диапазоне до 1,5 млн руб. стали корейские модели Kia Rio и Hyundai Solaris, а также отечественная Lada Granta. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Авто.ру.

В бюджетном сегменте автомобили имеют средний пробег 173 тыс. км и возраст менее 13,2 лет. Средняя стоимость составляет 747 тыс. руб. Помимо корейских моделей популярны Ford Focus и другие модели АвтоВАЗ — Kalina и 2114.

В сегменте от 1,5 до 3 млн руб. лидируют BMW 5, BMW 3 и Toyota Camry со средним пробегом 139 тыс. км и возрастом 9,2 года. Средняя цена автомобиля в этой категории составляет 2,26 млн руб.

В премиум-классе со средней стоимостью 4,81 млн руб. чаще всего предлагают BMW X3, BMW X5 и Porsche Cayenne с пробегом 113 тыс. км и возрастом 7,4 года.

Руководитель направления профессиональных продавцов Авто.ру Максим Манаенков отмечает, что автомобили от профессиональных продавцов стоят дороже частных предложений, но их возраст ниже на 2–4 года, а пробег — на 10–25%.

Марк Халитов