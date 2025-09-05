«С Дональдом Трампом шутки плохи»

Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими союзниками в очередной раз отказался вводить санкции против Москвы. Вместо этого глава Белого дома заявил, что Старый Свет должен прекратить покупать российскую нефть. На этом фоне Роберт Фицо встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы потребовать не чинить препятствий поставкам сырья из России в ЕС. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что премьер-министр Словакии так же, как его коллега из Венгрии Виктор Орбан, очень сильно рискует.

Дональд Трамп в очередной раз прямо указал европейским лидерам на то, что те должны прекратить закупать российскую нефть. Президент США заявил об этом в ответ на многочисленные просьбы, призывы и увещевания наказать Москву и ввести против нее санкции. Логика понятна: как вы можете что-то требовать от Америки, когда сами фактически помогаете своему противнику, который, как вы сами утверждаете, собирается на вас напасть? На следующий день после этого разговора один из европейских лидеров — Роберт Фицо — отправляется в Ужгород на встречу с Владимиром Зеленским. В центре внимания будут как раз бесперебойные поставки российской нефти в Европу, в том числе по нефтепроводу «Дружба», который украинская армия периодически атакует. Для Словакии и дружественной ей Венгрии это грозит очень серьезными проблемами. Фицо, как известно, летал в Пекин, где встречался с Владимиром Путиным. Там он получил совет, как поступить — прекратить поставлять Украине газ по реверсу и электричество. Теперь премьер-министр намерен говорить с Зеленским, видимо, очень жестко.

Однако есть нюанс. Дело в том, что напрямую покупают нефть у России как раз Венгрия и Словакия. Обе эти страны до этого жаловались Трампу на Зеленского, что тот их лишает их топлива. А сегодня получается так, что Будапешт и Братислава фактически бросают вызов американской политике.

Все это дает повод Евросоюзу, который они жестко критикуют, но все равно в нем остаются, дополнительные козыри для давления и на Фицо, и на венгерского премьера Виктора Орбана, в частности, в вопросе блокирования украинского членства в ЕС. К слову, Владимир Путин ранее отметил, что Россия никогда против этого особо не возражала. Вот такая интересная история у нас намечается. Есть некоторые основания предполагать, что и Фицо, и Орбану придется в итоге поступиться принципами и пойти на уступки. Одно дело — испытывать терпение коллег-европейцев, другое — Трампа, с ним шутки плохи.

Зеленский между тем недвусмысленно намекнул, что глава Белого дома фактически не против продолжения атак на нефтепровод «Дружба» и иную энергетическую инфраструктуру. Трамп в курсе, что Венгрия и Словакия — как раз те страны, которые России помогают, как это было сказано выше. Сложная вещь — политика: не знаешь порой, куда кривая может вывести. А ведь буквально только что и Фицо, и Орбан так радовались возвращению Трампа: наконец-то победил здравый смысл, и теперь все будет хорошо. Но, возможно, они поторопились.

Дмитрий Дризе