За ночь над Черноземьем сбили 21 БПЛА; есть разрушения

Ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией 92 беспилотника, в том числе 21 над Черноземьем. Семь БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, по пять — над Курской и Орловской, по два — над Белгородской и Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в результате атак беспилотников в Лебедяни пострадала часть жилого дома и была разрушена хозпостройка. Также обломки БПЛА упали на приусадебный участок частного дома в Ельце — поврежден фасад, выбиты окна. Раненых нет.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении над двумя районами «около 10 дронов». Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Без последствий обошлись и атаки пяти БПЛА на Орловскую область, заявил губернатор Андрей Клычков.

Власти Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства, не уточнив сведения о пострадавших и разрушениях. В Белгородской области атаки не прокомментировали.

