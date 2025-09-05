Под Рыбинском сгорел автосервис

Вечером 4 сентября в автосервисе поселка Костино Рыбинского округа произошел пожар. Сообщение поступило в 19:53. На место прибыли семь единиц техники и 25 пожарных, сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Ликвидация пожара заняла более четырех часов и завершилась в 00:03 5 сентября. В результате огня были уничтожены помещения на площади 300 кв. метров и кровля здания на площади 50 кв. метров. Также была разобрана обшивка стен на 100 кв. метров, а четыре корпуса легковых автомобилей оказались закопчены.

В происшествии никто не пострадал.

Антон Голицын