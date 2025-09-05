Капитаном ярославского «Локомотива» останется Елесин

Ярославский «Локомотив» решил, что Александр Елесин останется капитаном на новый сезон. Эту информацию подтвердили в пресс-службе клуба порталу Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Елесин

Фото: ХК «Локомотив» Александр Елесин

Елесин получил этот статус перед прошлым сезоном, когда тренер Игорь Никитин сказал, что капитаном должен быть ярославец. Новый главный тренер Боб Хартли решил сохранить Елесина в роли капитана. 29-летний защитник сыграл за «Локомотив» 416 матчей, забив 23 шайбы и отдав 59 передач. В среднем он проводит на льду по 17 минут за матч, а в плей-офф этого года — почти 19 минут за игру.

Ассистентов капитана в «Локомотиве» объявят отдельно. Ожидается, что одним из них останется Александр Радулов.

Антон Голицын