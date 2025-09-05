Краевые власти утвердили зону КРТ для реновации участка группы «Развитие» на улице Карпинского

Региональное минимущество опубликовало приказ о подготовке проекта установления зоны комплексного развития для территории вдоль улицы Карпинского в микрорайоне Авиагородок. Как указано в приказе министерства, в Правила землепользования и застройки Перми внесут изменения, касающиеся установления зоны КРТ на территории в границах улиц Карпинского, Рязанской и Самолетной. На этой земле площадью 1,6 га планирует возвести жилье и соцобъекты строительная группа «Развитие». Участки в Индустриальном районе городе окружены гаражами и жилыми домами по ул. Карпинского, 99г, 101 и 103. Рядом проходит железная дорога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Об освоении группой «Развитие» этой территории в микрорайоне Авиагородок стало известно в августе. Договор комплексного развития территории уже подписан с краевым минимуществом. Согласно ему на этой площадке застройщик возведет 25,2 тыс. кв. м жилья и 2,1 тыс. кв. м нежилых помещений. Комплекс из трех домов на 486 квартир будет иметь высоту 7–10 этажей. По договору девелопер обязан возвести помещение для учреждения дополнительного образования (не более 700 кв. м) и помещение общественного центра (не менее 70 кв. м). Кроме того, компания построит плоскостное спортивное сооружение, передаст три квартиры для детей-сирот, займется развитием транспортной инфраструктуры и благоустройством территории.

Кроме того, недавно минимущество объявило торги на право КРТ еще одной площадки в Авиагородке и по улице Чайковского. Территория комплексного развития состоит из двух площадок в Индустриальном районе города Перми общей площадью 11 га. В Авиагородке застройка охватит 8,72 га в границах улиц Карпинского, Камышловской, Сусанина, Чердынской и Свиязева. Реновации ожидает и площадка 2,4 га в районе улиц Чайковского, Мира, Снайперов. На этой площадке тоже установят зону комплексного развития.