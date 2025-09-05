В Татарстане три человека погибли в ДТП после столкновения с грузовиком

В Заинском районе Татарстана три человека погибли в ДТП после столкновения с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, на трассе «Набережные Челны — Альметьевск» автомобиль Daewoo Nexia без цели обгона выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN. Водитель легкового автомобиля и два пассажира погибли.

Обстоятельства происшествия выясняются, ход проверки контролируется прокуратурой.

Марк Халитов