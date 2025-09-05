Суд в Уфе рассмотрит дело о даче взятки преподавателям университета

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело жителя Московской области, который обвиняется в даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, фигурант уголовного дела, будучи студентом Уфимского государственного нефтяного технического университета, обратился к знакомому преподавателю с просьбой помочь в успешной сдаче сессии. Сотрудник вуза обратился к другому педагогу, который «подключил к преступной схеме руководителя факультета».

В результате преподаватели за 125,5 тыс. руб. проставили студенту положительные оценки без фактической сдачи экзаменов.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова