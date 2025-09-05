Путин предложил проработать дальнейшее развитие Восточной биржи

Президент России Владимир Путин предложил проработать планы развития Восточной биржи, включая создания на площадке стимулов для размещения корпоративных акций.

Глава государства, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил о необходимости развития на Дальнем Востоке эффективной финансовой экосистемы. В этой связи он упомянул Восточную биржу, которую назвал «Дальневосточным фондовым центром». «Предлагаю проработать планы его (центра. — “Ъ“) дальнейшего развития, включая финансовые каналы, регуляторную базу, стимулы для размещения корпоративных акций»,— сказал Владимир Путин.

В конце 2024 года «Ъ» писал, что на Восточной бирже может пройти IPO СИБУРа, одной из крупнейших нефтегазохимических компаний России. Тогда сообщалась о планах разместить на площадке примерно 2% акций холдинга.