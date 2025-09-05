Путин: экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель экономической стратегии страны — создание условий для высоких зарплат. Об этом он сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

«Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл»,— подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что развитие Дальнего Востока и Арктики, а также построение экономики будущего, должны способствовать повышению благосостояния граждан. Президент добавил, что эти цели отражают логику и смысл стратегии, реализуемой в данных регионах и по всей стране.