В новом здании художественной галереи устанавливают оборудование и настраивают климат-контроль

Строительные работы в новом здании Пермской государственной художественной завершены, в помещениях продолжается установка оборудования для обустройства экспозиций. В залах идет установка подиумов, стеллажей, витрины и полок для экспонатов, настраивается световое оборудование. Все конструкции изготовлены по индивидуальным заказам по дизайн-проекту бюро Project Eleven. Специалисты ведут наладку лифтового и инженерного оборудования и тестируют системы климат-контроля, обеспечивающие нормативную температуру в экспозиционных залах. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

«Отладка музейного климата, обеспечивающего соблюдение постоянной температуры и влажности, это очень ответственная работа. Перепады этих показателей критичны для сохранности экспонатов. Например, от пересушенного воздуха рассыхается древесина, становится хрупкой бумага, выцветают и деформируются слои краски. Сильная влажность, в свою очередь, ведет к распространению грибка, коррозии, которые существенно портят предметы и сокращают срок их жизни. Поэтому важно наладить бесперебойную и четкую работу этого уникального для нас оборудования, причем свой оптимальный микроклимат должен быть установлен в каждом из залов с учетом видов произведений искусства, в них экспонируемых. Живопись требует одних условий, графика — других, деревянная скульптура — третьих»,— рассказала директор Пермской галереи Юлия Тавризян.

Архитектурный комплекс Пермской художественной галереи включает в себя новое здание и три восстановленные исторические постройки бывшего завода им. Шпагина, объединенные крытыми переходами в композиционный ансамбль. В одном из зданий бывшего завода разместится ресторан, во втором — административные помещения, в третьем — образовательный центр. Новое здание галереи содержит пять надземных этажей и один подземный — все они соединяются девятью лифтами, два из которых имеют панорамные виды на Каму и набережную. Площадь нового здания составляет 21,6 тыс. кв. м, это в семь раз больше площади галереи в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Первыми в новом пространстве Пермской художественной галереи этой осенью откроются три экспозиции: выставка «Дом», посвященная теме дома в искусстве, на которой впервые будут представлены некоторые произведения из коллекции мебели и декоративно-прикладного искусства; детская выставка «Искусство по полочкам»; постоянная экспозиция пермской деревянной скульптуры.

