Подряд на строительство сквера в центре Перми выиграла группа «Кинетика»

Победителем конкурса на проектирование и строительство сквера на пересечении шоссе Космонавтов, ул. Революции, ул. Пушкина и ул. Попова признано ООО «Кинетика». Компания стала единственным участником торгов. Цена контракта составит 488,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «Архитектура Перми» Фото: телеграм-канал «Архитектура Перми»

Как указано в техническом задании, общая площадь строительства составит 2,4 га. На территории будет размещена парковка на 30 машино-мест, площадки и тротуары с покрытием из крупноразмерной плитки, резиновой крошки и мелкоразмерного натурального камня. Также будут установлены светильники на декоративных кованых опорах, фонтан и другие элементы.

К проектированию требуется приступить 20 сентября 2025 года, завершить строительство — 18 ноября 2026 года.

ООО «Кинетика» зарегистрировано в Перми в 2011 году. Вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за 2024 год составила 4,5 млрд руб. Группа «Кинетика» является подрядчиком по строительству краевой инфекционной больницы, нового корпуса школы дизайна «Точка», школы в Чернушке, а также по реконструкции стадиона «Юность» и других объектов. Среди других проектов компании — выполнение функций генподрядчика при возведении ЖК «Талисман», Morion Smart City, «Маяк» и других. Сейчас «Кинетика» развивает также направление девелопмента и строит жилые дома в Кондратово и на ул. Танцорова, 42, в Перми.