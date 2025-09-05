Началась подготовка участка трассы Ижевск—Аэропорт под реконструкцию

Начались подготовительные работы на участке трассы Ижевск—Аэропорт, сообщил в Telegram председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

«Разбиваем трассу, определяем коридоры, по которым будем убирать растительность. Это нужно, чтобы расширить проезжую часть. За зиму подрядчик привезет необходимый объем материалов»,— написал господин Ефимов.

Напомним, на реконструкцию участка трассы Ижевск—Аэропорт от села Октябрьского до поворота на село Завьялово протяженностью 3,1 км направлено более 4,7 млрд руб. Контракт заключен с ООО «Строй-инжиниринг» из Казани.

На объекте планируется строительство путепровода через железнодорожные пути с подъездами, новый мост через реку Позимь, расширение участка дороги до четырех полос и развязка с круговым движением на перекрестке дорог в Завьялово и к аэропорту. По проекту госконтракта, подрядчик должен завершить реконструкцию до ноября 2027 года.