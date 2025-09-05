В Саратове пойдет под суд глава фирмы за уклонение от уплаты налогов на 58 млн

Кировский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 59-летней учредителя и директора коммерческой организации, занимающейся строительством, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 58 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, с 1 октября 2017 года по 30 июня 2019 года фигурантка предоставила в налоговую недостоверные декларации по НДС и заведомо ложные данные о заключенных с двумя фирмами сделках. В итоге в госбюджет не поступило более 58 млн руб. налоговых платежей.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы в ближайшее время направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов