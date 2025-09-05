Путин: логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры. По его словам, нагрузка на транспортную систему ДВ стала выше.

«Укрепляются связи регионов с зарубежными странами. Все это требует обновления автомобильных и железнодорожных магистралей, расширения морских терминалов, создания современных транспортных узлов с роботизированными складами и цифровой обработкой грузов»,— сказал Владимир Путин.