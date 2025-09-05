Путин высоко оценил работу ЦБ

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что финансовые власти — правительство, Центральный банк — ведут себя профессионально в нынешних условиях.

По словам Владимира Путина, Банк России борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4%. Если резко снизить ключевую ставку ЦБ, то цену будут резко расти, добавил он.

Глава государства подчеркнул, что устойчивость макроэкономической политики — ключевой фактор для развития российской экономики и социальной сферы.

«Это создавало условия для движения вперед. Уверен, что будет так и на этот раз»,— сказал президент, выражая уверенность в дальнейшем экономическом росте страны.