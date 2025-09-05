Летний отпуск пермяки чаще всего проводили в России, Турции и Абхазии

Прошедшее лето жители Прикамья больше проводили в России, Абхазии и Турции. Об этом сообщает газета «Пятница» со ссылкой на данные сервиса «Tourvisior».

По данным ресурса, за июнь — август текущего года пермяки забронировали 461 тур по России, 365 по Турции и 334 по Абхазии. Также в «топе» направлений оказался Египет — 110 бронирований.

В среднем тур по России обошелся пермякам в 85,8 тыс. руб., а туры в Турцию и Абхазию — в 194,9 тыс. руб. и 99,7 тыс. руб. соответственно.

В сентябре пермяки продолжают бронировать туры по России, Турции, Абхазии и Египту.