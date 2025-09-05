Власти Прикамья собираются образовать особо охраняемые зеленые территории

В Пермском крае собираются образовать особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ). Об этом говорится в протоколе заседания экспертного совета при Минэке Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Закон «Об озелененных территориях Пермского края» планируется дополнить главой «Особо охраняемые озелененные территории», которая будет регулировать вопросы образования ООЗТ, режим охраны и использования, а также возможность преобразования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в ООЗТ.

На особо охраняемых зеленых территориях, в отличие от ООПТ, разрешено строительство, реконструкция и эксплуатация ЛЭП, линий связи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, а также строений, являющихся их «неотъемлемой технологической частью». Кроме того, в ООЗТ, в отличие от ООПТ, разрешается возводить объекты капстроительства — но только физкультурно-оздоровительные или спортивные, а также объекты некапитального строительства для занятий физкультурой и спортом. Статус ООЗТ не запрещает уменьшать границу таких территорий, передачу их в собственность или длительное пользование гражданам и юрлицам.

По данным перечня особо охраняемых природных территорий местного значения Пермского края по состоянию на 31 декабря 2022 года, на территории Пермского края расположено 386 особо охраняемых природных территории, два заповедника федерального значения — «Басеги» и «Вишерский», 283 регионального и 101 местного значения природоохранные территории.

Среди других изменений в законе — работа сетевых организаций. Они будут обязаны оплачивать ущерб при ликвидации аварийных ситуаций, связанных со сносом деревьев.