В Ипатовском районе назначен новый прокурор

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21 августа назначен прокурор Ипатовского района Ставропольского края Николай Сушко. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Николаю Сушко 32 года, он — уроженец села Левокумского Ставропольского края. В 2017 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию по направлению подготовки «Юриспруденция».

В органах прокуратуры прошел путь от помощника прокурора Новоалександровского района до первого заместителя прокурора Пятигорска.

Наталья Белоштейн