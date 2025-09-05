К штрафу приговорили жителя Кузбасса за призывы к расправе над политиками

Суд приговорил к штрафу в размере 360 тыс. руб. жителя Междуреченска за призывы к расправе над политиками. Кроме того, суд запретил ему заниматься администрированием сайтов на 2,5 года, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам ведомства, с февраля 2019-го по февраль 2021 года обвиняемый на своей странице в соцсети разместил информацию с призывами к расправе над одним из местных чиновником и депутатом Госдумы по политическим мотивам.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Илья Николаев