В Пермском крае смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы по росту востребованности

Смартфоны, обрабатывающие фотографии при помощи искусственного интеллекта, набирают все больший интерес среди прикамцев. Они пока не вытеснили фоторедакторы, но по росту востребованности уже почти догнали их. Такая тенденция наблюдается по всей России.

В последние годы россияне все чаще интересуются смартфонами с искусственным интеллектом, которые ретушируют и улучшают фотографии не хуже приложений и программ.

По данным ПАО «МегаФон», в первой половине текущего года интерес к сайтам с фоторедакторами у россиян вырос в 2,4 раза по сравнению со вторым полугодием 2024-го. Также в 2,2 раза увеличился и спрос на смартфоны с функциями ИИ для обработки фото без дополнительных приложений.

Обработкой фотографий больше увлекаются женщины 25-34 лет и мужчины 35-44 лет. Но по объёму потребляемого трафика лидируют мужчины — на них приходится 59%. Аналитики «МегаФона» объясняют высокий процент расхода передачи данных в фоторедакторах как общим распространением подобных ресурсов, так и профессиональной спецификой: к примеру, обработка фото может регулярно использоваться фотографами.

Но несмотря на то, что женщины остаются основными поклонницами фоторедакторов —54% пользователей за последний год, заметен прирост и мужской аудитории: 44% в июле-декабре прошлого года против 48% в январе-июне текущего.