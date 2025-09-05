В «Сбере» назвали условия восстановления прибыльности угольщиков в России

Лидеры российской угольной отрасли смогут вернуть прибыльность при смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), курсе доллара около 95 руб. и частичном восстановлении цен, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на ВЭФ-2025, передает ТАСС.

Господин Попов отметил, что после периода высоких цен в 2022–2023 гг. сектор угля вступил в сложный цикл, связанный с низкими ценами, высокой конкуренцией на рынке Китая и ростом стоимости железнодорожной логистики в России.

«Около 50% экспорта угля в этих условиях будет операционно убыточно в 2025 году»,— сказал заместитель главы Сбербанка. Он добавил, что снижение добычи в Кузбассе частично компенсируется увеличением производства на Дальнем Востоке. При этом экспортеры на Дальнем Востоке столкнулись с удорожанием финансирования.