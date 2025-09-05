«Росатом» готов обсуждать с Westinghouse вопрос топлива на ЗАЭС

Госкорпорация «Росатом» готова продолжать контакты с американской Westinghouse по вопросам ядерного топлива на Запорожской АЭС «после политического решения руководства России». Об заявил глава госкомпании Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

Кроме того, «Росатом» готов «к любому решению» по использованию электроэнергии с Запорожской АЭС, «если оно будет принято руководством России», добавил Алексей Лихачев. Часть поставок может быть «предметом международного сотрудничества».

В настоящее время «Росатом» занят подготовкой к перезапуску Запорожской АЭС, где эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый. В госкорпорации ранее заявляли, что «со временем» необходимо обсудить с США тему американского ядерного топлива, которое «Росатом» готов вернуть производителю, компании Westinghouse. На это также понадобится «политическое решение».

Влад Никифоров