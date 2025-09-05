У экс-депутата сельсовета Алтайского края изъяли имущество на 6,4 млн рублей

Суд в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Тюменцевского сельсовета Алтайского края Сергея Кулаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, в 2023 году депутат и его супруга приобрели два земельных участка в Чемальском районе Республики Алтай, а также квартиру в Барнауле. Общая стоимость объектов составила более 6,4 млн руб. Эта сумма, считает надзорное ведомства, не соответствовала

задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск об изъятии имущества депутата. Ранее полномочия Сергея Кулаева были прекращены в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Александра Стрелкова