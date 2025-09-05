В Самарской области бензовоз опрокинулся на трассе и протаранил ВАЗ

ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза произошло в Самарской области вечером в четверг, 4 сентября. Происшествие случилось в 19:06 (MSK+1) на 1027 км трассы М-5 в Красноярском районе. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

На дороге столкнулись фура Dongfeng и машина ВАЗ-2110. Грузовик опрокинулся и врезался в легковой автомобиль. В результате происшествия разлилось топливо.

Никто не погиб и не пострадал. На месте работали пожарные и спасатели. Они собрали информацию об аварии, отключили аккумуляторы и смыли с дороги разлившееся топливо.

