В Оренбурге в памятнике архитектуры XVIII века открылся музей современного искусства

Крупнейшая в Оренбурге выставочная площадка открылась в здании XVIII века. Речь идет о музее современного искусства «М’АРТ» на улице Советской, 3. Об этом сообщает врио губернатора Евгений Солнцев.

Здание было полностью обновлено. При этом были сохранены уникальные элементы, такие, как парадная лестница и своды Монье.

В музее представлены работы современных художников, связанных с Оренбургом, включая Юрия Рысухина, Сергея Калмыкова и Владимира Кибальчича, более известного под псевдонимом Влади. На открытие музея приехал посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас.

Музей «М’АРТ» включает 20 залов и открытую мастерскую Юрия Рысухина, где посетители могут наблюдать за процессом создания произведений искусства.

