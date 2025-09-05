Cognitive Pilot создаст станцию роботов-тракторов в Приамурье за 1 млрд рублей

Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies), завод которой располагается в Томске, планирует запустить на территории Амурской области робото-тракторную станцию (РТС), которая предоставит местным агропредприятиям услуги по комплексной обработке полей с использованием универсальных роботизированных тракторов собственной разработки, оснащенных технологиями искусственного интеллекта.

Пилотный этап проекта предусматривает обработку до 15 тыс. га полей с парком в 70-80 автономных тракторов. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб. Соответствующее решение принято сегодня, 5 сентября, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Трехстороннее соглашение о реализации пилотного проекта подписали губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев и генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

«Технологическое развитие стало одной из ведущих тем нынешнего Восточного экономического форума. Среди прочего обсуждается поддержка инновационных производств, внедрение новых технологий на Дальнем Востоке. Одной из таких инициатив станет проект по внедрению роботов-тракторов в сельском хозяйстве в Амурской области», — заявил зампредседателя Правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам Ольги Усковой, использование автоматизированных тракторов позволит увеличить производительность до 30% за счет круглосуточной работы техники и высоких скоростей, а также сэкономит расходы на семена, удобрения и ГСМ. В последующие годы планируется масштабирование проекта на большую часть агропредприятий Амурской области.

Лолита Белова