Около 40 препаратов из СЗЛС никто пока не вызвался производить

Поставки на рынок около 40 препаратов из перечня стратегически значимых препаратов на рынок могут оказаться под вопросом, поскольку ни одна из фармкомпаний пока не гарантирует их производство. Об этом рассказал на сессии ВЭФ вице-президент по внедрению новых медтехнологий компании «Генериум» Дмитрий Кудлай. По его словам, это низкомаржинальные препараты, и заниматься ими без господдержки бизнесу не выгодно.

Закон, закрепляющий понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), вступил в силу в России с 1 сентября. СЗЛС — это список лекарств из перечня ЖНВЛП, производство которых должно быть налажено в России по полному циклу. Ранее он существовал в стране, но без законодательного оформления. В нем около 250 международных непатентованных наименований (МНН) действующих веществ.

По словам Дмитрия Кудлая, «200 с лишним» МНН фармкомпании «поделили» между собой, а еще по 37-40 возникли вопросы. По мнению господина Кудлая, обеспечением производства таких препаратов должно заняться государство, в том числе через предоставление субсидий фармкомпаниям.

Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко, участвовавший в дискуссии, в целом согласился с этим мнением. «Если для коммерции это не маржинально, то именно государство должно в таком случае гарантировать населению лекарственную помощь»,— отметил он.

Критерии формирования списка СЗЛС властям только предстоит утвердить. Проект правительственного постановления с критериями и правилами утверждения перечня Минздрав представил для общественного обсуждения 2 сентября. Список предлагается разбить на два раздела. Обсуждения могут идти до 16 сентября.

Виктория Колганова