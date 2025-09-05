Краснов не стал комментировать назначение главой ВС РФ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов уклончиво ответил на вопрос модератора о продолжении поддержки предпринимателей в случае вступления в должность председателя Верховного суда РФ. Вопрос последовал в финале сессии Восточного экономического форума (ВЭФ 2025), посвященной свободе предпринимательства и развитию государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса.

Модератор Петр Марченко напомнил, что Игорь Краснов подал заявку на соискание должности председателя Верховного суда, и спросил, можно ли ожидать в случае занятия поста с его стороны поддержки предпринимательства — с точки зрения соблюдения законодательства и с точки зрения судебной практики?

«Время все расставит на свои места. Государство безусловно будет поддерживать социально-ориентированный бизнес. Я в этом просто убежден. И (государство. — «Ъ») будет делать все, чтобы бизнесу было в России комфортно, чтобы инвестиции, которые сюда приходят, были под надежной защитой государства. Но бизнес должен работать в рамках закона, должен быть добросовестным»,— ответил господин Краснов.

Эрнест Филипповский