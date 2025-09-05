Тематический поезд к 50-летию игры «Что? Где? Когда?» появился в метро Москвы

В московском метро появился новый тематический поезд, посвященный 50-летию игры «Что? Где? Когда?». Поезд будет ходить по Сокольнической линии в течение шести месяцев.

В вагонах разместили информацию об истории игры, ее создателях, знатоках и телезрителях. Пассажиры смогут найти там вопросы из эфиров и попробовать на них ответить. В поезде также звучит специальная озвучка с дополнительными фактами об игре.

Игра «Что? Где? Когда?» впервые вышла в эфир в 1975 году. Уже 35 лет она проводится в Охотничьем домике в Нескучном саду, который находится рядом со станцией метро «Парк культуры».