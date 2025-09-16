Хлеб, сахар и паровозы

За 300 лет воронежский край не раз менял свое место в экономике страны. Из «флотской кузницы» он превратился в житницу, а затем в крупный индустриальный центр. Вместе с тем плодородные почвы и выгодное географическое положение остаются ключевыми преимуществами при любом политическом строе и экономическом укладе.



В начале XX века Воронеж насчитывал меньше 100 тыс. жителей

Рожь, обувь, корабли — с чего все началось

Воронеж как административный центр интенсивно развивался с периода правления Петра I, который заложил в городе адмиралтейство и судостроительную верфь, построившую около 215 кораблей для первого в истории России регулярного армейского флота.

Первоначально, в 1708 году, воронежский край вошел в состав обширной Азовской губернии. А в 1725 году, уже после смерти великого реформатора, она была переименована в Воронежскую. В ее составе находились пять провинций: Воронежская, Тамбовская, Елецкая, Шацкая и Бахмутская.

Меняя границы, Воронежская губерния просуществовала до 1928 года, когда вместе с Курской, Орловской и Тамбовской вошла в состав новообразованной Центрально-Черноземной области. А в 1934 году ЦЧО разделили — преемницей губернии стала Воронежская область.

Дореволюционная губерния, по словам кандидата исторических наук, профессора кафедры истории России Воронежского госуниверситета Александра Акиньшина, представляла собой типичный аграрный регион, хотя урожайность была довольно низкой, как и по всей стране,— около 10-12 ц с 1 га. 70% крестьян при этом принадлежали государству.

«Помещичьих имений здесь было мало, а основной продукцией была рожь, так как пшеница более подвержена влиянию погодных условий. Существовали также торговые слободы, такие как Бутурлиновка, где вообще не занимались земледелием, а производили обувь в небольших мастерских. Кстати, именно это место упоминал затем в своих трудах Ленин как пример раннего торгового капитализма. Такой же крупной слободой была Алексеевка, позднее вошедшая в Белгородскую область»,— рассказывает историк.

В Бутурлиновке народный промысел был главным способом заработка для местных жителей. В середине XIX века здесь выделывали кожи, овчины, шили тулупы, сапоги и продавали произведенное в землях Войска Донского, Причерноморье и других частях страны.

А в деревне Отрожка женщины без отрыва от сельскохозяйственных работ круглогодично плели из пеньки прочные рыбацкие сети, которые перекупщики продавали на ярмарках в Коротояке, Павловске, Богучаре, Новохоперске, Коренной и Липецке.

Первые по маслу и сахару

Обеспеченность сельхозугодьями в Воронежской губернии была почти вдвое лучше, чем в Курской или Тульской, где уже к XVIII веку не имелось свободных земель. Постепенно увеличивался размер посевных площадей, а плодородные черноземы позволяли получать хорошие урожаи. Однако это имело и отрицательную сторону: перекос экономики края в сторону сельскохозяйственного производства.

Промышленность губернии находилась в прямой зависимости от аграрного комплекса, перерабатывая его продукцию. Эта связь особенно ярко проявилась в неурожайном 1891 году: винокуренные и сахарные заводы резко сократили выпуск продукции.

Особое место в сельском хозяйстве региона занял подсолнечник, культивирование которого началось в 30-х годах XIX века в слободе Алексеевка Бирюченского уезда, в вотчине графа Шереметева.

Воронежский губернатор Юрий Долгорукий в ежегодном отчете за 1855 год отмечал: «Разведение подсолнечного семени в Бирюченском и смежных уездах с каждым годом увеличивается и составляет весьма выгодную отрасль промышленности».

В первой половине XIX века из воронежского края вывозили рожь, пшеницу, овес, гречку, льняное семя. Однако на рубеже XIX–XX веков первенство перешло к маслобойному производству, которое сохраняло лидирующие позиции вплоть до 1916 года.

В это время можно наблюдать последовательное развитие предприятий по обработке растительной продукции, среди которых в разные периоды доминировали то винокуренные, то сахароваренные заводы.

До середины XIX века сахар в России был очень дорогим удовольствием. Сладкий товар ввозили из Европы. Производство сахара внутри страны активизировалось после того, как был открыт способ его получения из белой свеклы.

«Географические условия в Воронежской области способствовали развитию сахарной промышленности. Методы производства были уже разработаны, оставалось только применить знания на плодородных черноземных почвах»,— отметил Александр Акиньшин.

В 1834 году был пущен Ольховатский сахарный завод. Вначале он был рассчитан на переработку свеклы с площади 340 десятин. К 1859 году завод подвергся некоторой реконструкции, постепенно расширился, начала применяться сила пара.

Одним из первых стал и Нижнекисляйский сахзавод, основанный в 1835 году. Площадка была построена Иваном Лужиным, продукция поставлялась в Москву и Харьков. В 1840 году появился завод в Рамони, основанный Николаем Тулиновым.

В 1880 году, когда площадка принадлежала принцессе Евгении Ольденбургской, было снесено старое здание, выстроены новые заводские корпуса с высокой дымовой трубой, благодаря чему производительность довели до 150–200 ц сахара в сутки. А в 1891-м дополнительно к сахаро-песочному производству был открыт рафинадный цех.

В XX веке главные достижения в агропромышленном комплексе связаны с коллективизацией. К 1935-му колхозные поля составляли 95% крестьянских угодий региона. Рост урожайности свеклы был впечатляющим: с 65 ц/га в 1934-м до 137 ц/га в 1935-м. Отдельные районы демонстрировали рекорды, собирая до 500 ц/га.

Успехи региона были отмечены высшей наградой СССР — орденом Ленина, врученным в 1935 году за выдающиеся достижения в сельском хозяйстве и промышленности.

Второй орден Ленина область получила в 1956 году за перевыполнение плана по сдаче государству продуктов животноводства. В этот период колхозы сдали 54,6 тыс. т мяса, что в 2,2 раза превышало показатели предыдущего года, а производство молока увеличилось в 1,7 раза.

Промышленность — от истоков до наших дней

В первой половине XIX века важной отраслью воронежской промышленности стало суконное производство. Крупнейшим предприятием этого профиля являлась фабрика Ивана Тулинова, располагавшаяся на современной улице Вайцеховского и в слободе Придача.

По данным за 1807 год, здесь производилось около 100 тыс. аршин сукна различных видов. Коллектив состоял из 707 наемных рабочих и 341 приписного мастерового — так называли крепостных крестьян, выкупленных предпринимателем для работы на производстве. Исторические документы фиксируют постепенное сокращение доли наемного труда на этом предприятии.

Не менее значимым для экономики губернии было салотопенное производство. На заводах перерабатывали животное сало, которое затем использовалось в мыловарении и изготовлении стеариновых свечей. Технологический процесс включал вытапливание сырья в котлах с последующим отжимом прессом — из туши одного быка получали до 120 кг готового продукта.

В советское время индустриальный профиль региона быстро меняется. К началу Великой Отечественной войны ведущими отраслями промышленности Воронежской области были металлургия, металлообработка и машиностроение. Экономика быстро перешла на выполнение военных заказов: выпуск и ремонт боевой техники, производство боеприпасов, оружия, армейского обмундирования и снаряжения.

Воронежские заводы внесли значительный вклад в оборону страны. «Электросигнал» производил полевые радиостанции, завод имени Дзержинского ремонтировал бронепоезда. На заводе имени Коминтерна была изготовлена первая «катюша» — реактивная установка БМ-13. Воронеж стал родиной первого в мире бронированного штурмовика Ил-2.

В послевоенные годы в промышленности преобладал экстенсивный путь развития с ориентацией на количественные показатели. За 1950–1955 годы рост объема валовой промышленной продукции составил 225,4%.

В конце 60-х значительно выросла производительность труда, а прибыль на промышленных предприятиях увеличилась в 2,2 раза. В период с 1960 по 1985 год промышленная продукция составляла 73,8%, а сельскохозяйственная — 26,2% валового регионального продукта.

Возвращение рынка

Распад СССР привел к экономическому кризису, инфляции и безработице. Многие заводы были закрыты или снизили объемы производства. Особенно сильно пострадал Воронеж как центр машиностроения.

Однако в XXI веке ситуация начала меняться. Воронежская область стала привлекательной для инвесторов благодаря выгодному географическому положению, климату и развитой транспортной инфраструктуре, включая трассу М-4 «Дон», железнодорожное сообщение и международный аэропорт.

К 2005 году внешнеторговый оборот региона приблизился к $1 млрд, при этом доля экспорта составляла 54,9%, а импорта — 45,1%. Активно развивается агропромышленная отрасль, включая растениеводство и животноводство.

Сегодня Воронежская область укрепляет свои позиции как крупный транспортный узел, обладающий развитой сетью автодорог и железнодорожных магистралей. Это обеспечивает бесперебойную логистику грузов и доступ к сырьевым и товарным рынкам. Экономика региона отличается диверсификацией — здесь представлены промышленность, сельское хозяйство, строительство и сфера услуг, что снижает риски и повышает устойчивость инвестиционного климата.

По данным инвестиционного портала региона, по объему посевных площадей среди хозяйств всех категорий область занимает первое место в ЦФО, а по объему инвестиций в экономику — третье. Промышленный сектор демонстрирует стабильный рост на протяжении последних 12 лет, опережая среднероссийские показатели.

Нововоронежская атомная станция

Среди ключевых отраслей — энергетика, пищевая промышленность, химическое производство, выпуск резиновых и пластмассовых изделий, машиностроение, включая авиастроение. Воронежские предприятия производят широкофюзеляжные пассажирские самолеты, ракетно-космические двигатели, электрооборудование и средства связи.

Объем валового регионального продукта составляет более 1 трлн руб. и за последние десять лет увеличился более чем в два раза (с 564 млрд руб. в 2012-м до 1154,7 млрд руб. в 2021 году). Ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими более 60% произведенного ВРП области, являются промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля.

Металлургический комплекс региона специализируется на производстве стальных мостовых конструкций, а химическая отрасль — на синтетическом каучуке и минеральных удобрениях.

Кроме того, область выпускает автомобильные шины, горно-обогатительное оборудование, технику для нефтегазовой отрасли, кузнечнопрессовые машины, строительные материалы, включая керамическую плитку, керамогранит и железобетонные конструкции. Значительную долю в экономике занимает пищевая промышленность, предлагающая широкий ассортимент продукции.

Новые рекорды

При этом регион остался житницей России — сельскохозяйственные угодья составляют 77% всех земель области, пашня — 58%. Ведущие отрасли — животноводство и растениеводство. По своему вкладу в общероссийский объем сельхозпродукции Воронежская область занимает третье место в стране и сохраняет лидирующие позиции среди субъектов ЦФО.

Объем производства молока в регионе начиная с 2020 года превышает миллионный рубеж. Производство мяса с 2017 года (422 тыс. т) увеличилось в 1,6 раза и в 2024 году достигло 680,7 тыс. т, что соответствует второму месту в РФ.

В растениеводстве Воронежская область традиционно занимает первое место в ЦФО и входит в тройку лидеров среди субъектов страны, причем лидирует в тех сферах, которые начали развиваться еще во времена губернии.

Дважды обновлены рекорды по валовому сбору зерновых культур (в 2020 году — 6,2 млн т, в 2022 году — 6,9 млн т). В 2019 году установлен рекорд по валовому сбору сахарной свеклы — 6,8 млн т.

Динамично развивается перерабатывающая промышленность: согласно данным регионального минсельхоза, по итогам 2024 года область удерживает первое место в России по производству сливочного (23,6 тыс. т) и растительного масла (1,27 млн т), второе — по выпуску кондитерских изделий (408 тыс. т), третье — по выработке сахара (833 тыс. т).

