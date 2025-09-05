МЧС России направило в Афганистан самолет с гуманитарной помощью

Россия направила первую партию гуманитарной помощи в Афганистан для пострадавших от сильного землетрясения. Самолет Ил-76 МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский с 20 тоннами продуктов питания на борту. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в ближайшие дни запланирован еще один рейс с гуманитарным грузом. Помощь оказывается по поручению правительства РФ и согласно указанию президента Владимира Путина.

1 сентября в горах Гиндукуш произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его эпицентр находился примерно в 200 км от Кабула. Также было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2. Число погибших превысило 2,2 тыс. человек, а пострадавших — около 3,6 тыс. Евросоюз направил в страну €1 млн и 130 тонн гуманитарной помощи. Власти Афганистана обратились к России с просьбой оказать помощь в устранении последствий стихийного бедствия.