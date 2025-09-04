В Астрахани обследовали 29 домов после ЧП с обрушением

В Астрахани после случая с обрушением 20 квартир в аварийном доме, обследовали 29 домов в Ленинском районе, сообщил зампред правительства региона Михаил Богомолов. В шести из этих домов выявлены признаки аварийности.

По итогу проверки в доме №7 по улице Ляхова обнаружили трещину в стене, было эвакуировано 100 человек. Однако после проведения осмотра трещину признали старой и статичной, поэтому жильцам позволили вернуться в квартиры.

По словам господина Богомолова, в доме были сделаны противоаварийные укрепления 20 лет назад — установлены два механических пояса на наружных конструкциях. Сейчас специалисты установили маячки на верхних этажах для мониторинга трещин. 5 сентября пройдет совещание, на котором разработают новые меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

28 июля в доме по соседнему адресу — улице Ляхова, 6 — произошло обрушение около 20 квартир с первого по пятый этажи. Пострадавших и погибших не было. Дом был признан аварийным еще в 2019 году. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности и повреждении имущества.