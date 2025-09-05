В Ярославле появился музей истории аэродрома «Дядьково»

В Ярославле в средней школе №91 открыли музей, посвященный истории ярославской авиации. Об этом сообщили в мэрии.

Экспозиции музея рассказывают об истории аэродрома «Дядьково», на месте которого стоит школа, о подвигах летчиков, самолетах военного времени, а также об истории городских улиц, названия которых связаны с авиацией.

Напомним, что на аэродроме «Дядьково» в послевоенные годы базировался 147-й гвардейский истребительный авиационный полк. Его личный состав осваивал первые реактивные самолеты в СССР. Затем аэродром стал гражданским, а в 1982 году был закрыт.

Вопрос об увековечивании памяти летчиков обсуждался с 2020 года. В мае 2025 года неподалеку от школы, на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной, был открыт новый сквер «Сокол», главным элементом которого стал советский истребитель МиГ-15.

