В Ярославле появился музей истории аэродрома «Дядьково»
В Ярославле в средней школе №91 открыли музей, посвященный истории ярославской авиации. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: мэрия Ярославля
Экспозиции музея рассказывают об истории аэродрома «Дядьково», на месте которого стоит школа, о подвигах летчиков, самолетах военного времени, а также об истории городских улиц, названия которых связаны с авиацией.
Напомним, что на аэродроме «Дядьково» в послевоенные годы базировался 147-й гвардейский истребительный авиационный полк. Его личный состав осваивал первые реактивные самолеты в СССР. Затем аэродром стал гражданским, а в 1982 году был закрыт.
Вопрос об увековечивании памяти летчиков обсуждался с 2020 года. В мае 2025 года неподалеку от школы, на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной, был открыт новый сквер «Сокол», главным элементом которого стал советский истребитель МиГ-15.
Фото: мэрия Ярославля