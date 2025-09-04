В Ярославской области увеличились доходы от использования земли

В Ярославской области поступления по земельному налогу за семь месяцев 2025 года выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 973,3 млн руб. Об этом стало известно 4 сентября на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Годовой план по налогу исполнен почти на 59%, основной объем платежей ждут в четвертом квартале. От продажи и сдачи в аренду участков регион получил 979 млн руб., что на 78 млн руб. больше, чем годом ранее. Перевыполнили план по этому виду доходов Некоузский, Некрасовский, Большесельский, Даниловский и Тутаевский округа. По словам главы региона, эффективное использование земельных ресурсов дает муниципалитетам дополнительные возможности и позволяет развиваться.

«Продолжаем работу по вовлечению в оборот неиспользуемых активов: в реестре учтено более 5 тыс. заброшенных, разваленных объектов, свыше 600 аварийных зданий демонтировано в этом году. Комплексная работа по ликвидации опасных объектов и расширению плана приватизации позволяет нам привлекать еще больше инвесторов и возвращать имущество в хозоборот», — прокомментировал господин Евраев результаты работы.

Власти ведут и активную работу с задолженностью по аренде земли. В результате подачи судебных исков и предъявления претензий арендаторам долги перед регионом сократились с 931,5 млн руб. до 890 млн руб., отметили на совещании.

Алла Чижова