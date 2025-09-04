Ульяновской области выделен 1 млрд рублей под инфраструктурные кредиты

Ульяновской области выделено в виде казначейских инфраструктурных кредитов 1,01 млрд руб. Оренбургской области выделено 2,47 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Это следует из сообщения правительства РФ о прошедшем в четверг заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию, на котором члены комиссии одобрили финансирование ряда проектов с использованием средств, привлекаемых через механизм казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Заседание проходило под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

Всего, по словам вице-премьера, распределено «еще чуть более 46 млрд руб. для 138 объектов и мероприятий в составе 37 проектов в 14 регионах». Преимущественно это ЖКХ, в том числе строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

Помимо Ульяновской и Оренбургской областей новые одобренные лимиты КИК получат Москва (30 млрд руб.), Севастополь (834,52 млн руб.), Республика Крым (1,64 млрд руб.), Забайкальский край (849,56 млн руб.), Рязанская область (927,77 млн руб.), Республика Ингушетия (233,15 млн руб.), Белгородская (1,58 млрд руб.), Брянская (2,38 млрд руб.), Орловская (501,53 млн рублей) области, а также ДНР (1,89 млрд руб.), ЛНР (1,31 млрд руб.) и Запорожская область (514,39 млн руб.).

Кроме того, на заседании приступили к подведению итогов конкурсного отбора инфраструктурных проектов на получение казначейских инфраструктурных кредитов. Из перечня проектов-претендентов, получивших высокую итоговую оценку, рассмотрено 15 проектов в 13 регионах на общую сумму порядка 60,2 млрд руб. В чило этих регионов вошла Самарская область (674,9 млн руб.).

В целом к конкурсному отбору допущено 83 проекта от 42 регионов на общую сумму порядка 221 млрд рублей.

Андрей Васильев, Ульяновск