Домам просят найти другое место

Правительство Нижегородской области намерено изменить генплан развития территории Нижнего Новгорода в районе Волжского моста. Из генплана планируется вычеркнуть автодорогу, против появления которой выступали жители микрорайона Мещерское озеро. Вместо дороги предлагается оставить привычный для нижегородцев пляж. Рядом с ним по программе комплексного развития территории спецзастройщик «Хутор» намерен возвести девять многоэтажных домов. Жители Мещерского озера считают, что появление нового ЖК усугубит и без того сложную ситуацию с нехваткой парковок и мест в детских садах и школах. Свои опасения они высказали в обращении к президенту. Региональные власти считают, что новое жилищное строительство поможет дальнейшему развитию микрорайона.

Жители Мещерского озера считают, что многоэтажек в их микрорайоне уже достаточно

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области готовит изменения в генеральном плане, которые коснутся территории около моста через Волгу в микрорайоне Мещерское озеро Нижнего Новгорода. Из генплана планируется полностью исключить дорогу, которую хотели построить вдоль русла Волги от моста. Дорога была внесена в генплан в 2010 году. Ее строительство могло уничтожить рекреационную территорию с пляжем на берегу Волги, пользующуюся популярностью у жителей. Также рядом с мостом по программе комплексного развития территории планируется возведение нового жилого комплекса из девяти домов. Инвестором проекта выступает ООО «Специализированный застройщик "Хутор"».

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2025 года «Хутор» получил под застройку участок у Волжского моста в качестве компенсации за достройку ЖК «Дом на Горького». Компания принадлежит депутату заксобрания Нижегородской области Валерию Антипову и бывшим заместителям губернатора Антону Аверину и Роману Антонову. Весной текущего года компания выступила с инициативой заключения договора о КРТ в районе Волжского моста. Перед этим региональные власти разработали мастер-план КРТ на этой площадке и вынесли его на общественное обсуждение. Большинство участников обсуждения высказались против застройки, возможное появление дороги на месте пляжа стало одной из причин этого.

По мнению жителей, появление девяти многоквартирных домов обострит сложную ситуацию с нехваткой социальной инфраструктуры в микрорайоне Мещерское озеро даже с учетом того, что на первых этажах новых домов обещают построить небольшую больницу на 75 посещений в сутки и детский сад на 55 мест.

О своих опасениях они рассказали в видеообращении к президенту, которое записали вечером 3 августа. Для этого несколько десятков жителей собрались на площадке около одного из жилых домов. Прибывшие на место сотрудники полиции предупредили собравшихся о недопустимости несанкционированных митингов, на что получили ответ, что около дома происходит собрание жильцов.

В своем видеообращении собравшиеся отметили, что в микрорайоне уже не хватает парковок, а также мест в детских садах и школах. Единственная больница перегружена. После того, как в микрорайоне реализовали несколько проектов многоэтажной жилой застройки, новых социальных учреждений там не появилось. Появление еще одного ЖК усугубит проблему даже с учетом того, что на первых этажах домов обещают построить небольшую больницу и детский сад.

Собравшиеся напомнили, что при подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода на берегу в районе Волжского моста планировалось провести благоустройство территории по региональной программе «Среда 800». За реализацию этого проекта проголосовали более четырех тыс. жителей, но благоустройство так и не было выполнено. Жители считают это нарушением национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Формирование комфортной городской среды».

По словам собравшихся, жители Мещерского озера неоднократно обращались с предложениями благоустроить свободную территорию и построить на этой земле различные социальные объекты.

На это они получали ответ, что провести строительство невозможно из-за близости стратегически важного объекта — Волжского моста. Письменные обращения в администрацию президента были перенаправлены на региональный уровень и остались без ответа. Территорию перевели в зону жилой застройки без учета мнения жителей.

В обращении к президенту жители просят проверить решение региональных властей о передаче земли под многоэтажную застройку на предмет злоупотребления и превышения полномочий. Они предложили дать застройщику другой компенсационный участок, а территорию около моста благоустроить, как и планировалось.

В областном правительстве считают, что развитие жилищного строительства станет стимулом для дальнейшего улучшения всего микрорайона, появления здесь новых социальных объектов и благоустройства.

Региональные власти называют Мещерское озеро «возможно, лучшим микрорайоном Нижнего Новгорода». При этом 20 лет назад микрорайон испытывал ряд проблем: грязь и незаконная торговля на Мещерском рынке, пробки, пустыри и разрушающиеся постройки порта на Стрелке.

«После того, как рядом с советскими кварталами появились новые жилые микрорайоны, были построены второй Борский мост и метромост для разгрузки дорожной сети, станция метро «Стрелка» и стадион «Нижний Новгород», достраивается ледовый дворец, благоустроены набережные, на Стрелке создано общественное пространство»,— отметили в областном правительстве.

Говоря о социальной инфраструктуре, областные власти напомнили, что в микрорайоне Мещерское озеро запланировано строительство школы на 800 мест и детского сада на 200 мест. Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2025 года областной земельный совет даже одобрил выделение земельного участка под школу. Объем инвестиций в строительство и сроки тогда не уточнились.

По данным «Ъ-Приволжье», пока финансирование для строительства этой школы не найдено.

Андрей Репин