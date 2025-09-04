Савельев заявил о завышенных ценах на обслуживание в региональных аэропортах

Вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что необоснованный рост цен на обслуживание в региональных аэропортах может привести к такой же тенденции в отношении авиабилетов. В качестве примера он привел один из аэропортов России, где к стоимости билета «добавляется 7 тыс. руб. в одну сторону».

«Хочу обратиться к губернаторам <…> "Аэрофлот" тратит деньги — до десятков миллиардов рублей, делая плоские тарифы, а губернаторы не контролируют у себя стоимость обслуживания в аэропортах»,— сказал господин Савельев на сессии Восточного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Господин Савельев отметил, что при строительстве аэропортов инвесторы должны отдавать себе отчет, что «за это платят пассажиры». Этот вопрос, по его словам, поднимут на правительственной комиссии.

Как стало известно «Ъ», ФАС создаст площадку для обсуждения претензий авиакомпаний к аэропортам. Авиакомпании просят увеличить обязательное количество независимых поставщиков услуг хендлинга, бортпитания и заправки, а также дать им в определенных ситуациях возможность самостоятельного обслуживания самолетов и пассажиров.

